Українського режисера Мстислава Чернова запросили до Американської кіноакадемії — вона вручає «Оскар»

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Академія кінематографічних мистецтв і наук запросила приєднатися до неї 487 членів, серед яких 71 номінант на «Оскар» і 19 переможців. Одним із запрошених став український режисер Мстислав Чернов.

Про це йдеться на сайті Академії.

Усі митці, які підтвердять запрошення, візьмуть участь у голосуванні на наступній премії «Оскар».

«Ці надзвичайно талановиті митці та професіонали з усього світу зробили значний вплив на нашу спільноту кінематографістів», — наголосили генеральний директор Академії Білл Крамер і президент Академії Джанет Янг.

Український режисер Сергій Лозниця, який отримав нагороду за найкращий документальний фільм Каннського кінофестивалю — «Бабин Яр. Контекст» про вбивства євреїв нацистами в Києві в часи Другої світової війни — теж запрошений.

Серед запрошених ще є акторки Лілі Гладстоун («Вбивці квіткової повні»), Кетрін О’Хара («Один вдома»), Сандра Гюллер («Анатомія падіння»), Грета Лі («Минулі життя»), кастинг-директори Діксі Чассей («Дюна: Частина друга»), Луїс Росалес («Кассандро») та інші.

Мстислав Чернов і «Оскар»

11 березня 2024 року документальний фільм «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова став першою стрічкою від України, що отримала премію «Оскар». Окрім «Оскара», фільм «20 днів у Маріуполі» отримав багато нагород і світове визнання. Стрічка удостоїлася призу глядацьких симпатій на головному фестивалі незалежного кіно Sundance у 2023 році. За цей фільм його творці (Євген Малолєтка, Мстислав Чернов і Василиса Степаненко) здобули також Шевченківську премію — найпрестижнішу нагороду за внесок у розвиток культури та мистецтва України. Американські кінокритики назвали фільм найкращим у номінаціях «Режисерський дебют» і «Політична документалістика» на Critics Choice Documentary Awards.