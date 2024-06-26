Литва виділятиме щонайменше 0,25% ВВП на оборону України

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Wikipedia / Augustas Didžgalvis

Литва виділятиме щонайменше 0,25% валового внутрішнього продукту (ВВП) на підтримку безпеки та оборони України.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

«Сьогодні на засіданні Державної ради оборони ми домовилися виділити щонайменше 0,25% ВВП на підтримку безпеки й оборони України. Литва продовжуватиме твердо підтримувати Україну до перемоги. Ми завжди підтримуватимемо свободу», — заявив Науседа.