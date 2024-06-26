Суд відправив під варту на 60 діб мера Мукачевого Андрія Балогу. Його підозрюють у махінаціях із землею
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Вищий антикорупційний суд відправив під варту міського голову Мукачевого Закарпатської області Андрія Балогу з альтернативою 30 мільйонів гривень застави.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Антикорупційні органи підозрюють Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланьо у продажі землі в центрі міста за заниженою ціною. Ідеться про зловживання на майже 75 мільйонів гривень під час продажу території стадіону «Авангард», розташованого в центрі місті, компанії Ланьо.
«Клопотання детектива НАБУ погодженого прокурором САП задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Андрія Балоги запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 26 серпня 2024 року включно», — оголосив рішення суддя, передає «Слово і Діло».
У разі внесення застави Балога вийде зі слідчого ізолятора під наступні обовʼязки: прибувати за кожною вимогою, не відлучатися з Мукачевого, повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
- НАБУ і САП затримали мера Мукачевого Андрія Балогу та колишнього народного депутата Михайла Ланьо 25 червня. За даними слідства, мер Мукачевого добився на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству Ланьо. Він послався на оцінку експертної комісії, власник якої міг отримати хабар. За схемою землю з ринковою вартістю 84,6 мільйона гривень продали усього за 9,6 мільйона.