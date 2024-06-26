Збірна України завершила виступи на Євро-2024
- Автор:
- Софія Телішевська
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Збірна України зіграла внічию проти Бельгії в останньому матчі групового раунду Чемпіонату Європи з футболу. Гра закінчилась з рахунком 0:0, таким чином, Україна посіла четверте місце ву групі.
Для виходу до 1/8 фіналу Україні було необхідно перемогти бельгійців або зіграти внічию та розраховувати, що паралельний поєдинок Словаччина — Румунія закінчиться перемогою однієї з команд.
Зазначимо, що зустріч із бельгійцями була першою для збірної України. На двох попередніх Чемпіонатах Європи Бельгія доходила до чвертьфіналу: у 2016-му сенсаційно програла Уельсу 1:3, а у 2020-му з рахунком 1:2 поступилася майбутнім чемпіонам — збірній Італії.
На старті Євро збірну Бельгії вважали абсолютним фаворитом групи, але вже в першому матчі вони сенсаційно програли Словаччині з рахунком 0:1.
- Чемпіонат Європи з футболу Євро-2024 розпочався 14 червня і триватиме до 14 липня, турнір приймає Німеччина. Участь в Євро-24 беруть 24 країни: Німеччина, Франція, Португалія, Бельгія, Іспанія, Шотландія, Туреччина, Австрія, Англія, Угорщина, Словаччина, Албанія, Данія, Нідерланди, Румунія, Швейцарія, Сербія, Італія, Чехія, Словенія, Хорватія, Грузія, Україна, Польща. Чемпіонат передбачає 51 матч — 36 на стадії групового етапу і 15 у плей-оф.