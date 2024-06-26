ЄС погодив нові санкції проти Білорусі, щоб закрити «найбільшу російську лазівку»

Новини

Посли країн ЄС досягли принципової згоди в питанні запровадження нових санкцій проти Білорусі.

«Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, зокрема посилить боротьбу з обходом санкцій», — повідомляє бельгійське представництво в Раді ЄС.

В окремій заяві Бельгії, яка головує в Раді ЄС, вказано, що ці обмеження «закривають найбільшу лазівку в санкційному режимі».

Санкції стосуються товарів подвійного призначення, зокрема чипів, які використовують для військових цілей.

Deutsche Welle додає, що питання нових санкцій проти Білорусі виносили на порядок денний в терміновому порядку, оскільки це засідання послів під керівництвом Бельгії є останнім. Із 1 липня Євросоюз за принципом ротації очолить Угорщина.

«За останні місяці стало очевидним, що основний обхід санкцій (проти Росії) відбувається через Білорусь. Коли ми вели переговори щодо 14 пакетів, ми зосередилися лише на Росії, але залишається лазівка, яку необхідно закрити», — зазначило дипломатичне джерело DW у Брюсселі.