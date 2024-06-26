Історичне рішення. Апеляційний суд Парижу підтвердив міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада

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Getty Images / «Бабель»

Апеляційний суд Парижу підтвердив міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада.

Про це «Бабелю» повідомила Жан Сульцер — адвокатка громадських організацій та кількох потерпілих, які подали скаргу до Паризького суду.

«Це історичне рішення. Це перший раз, коли національний суд визнає, що особистий імунітет чинного голови держави не є абсолютним. Ця перемога скріплена мужністю та наполегливістю французів і сирійців, які постраждали від хімічних атак у Сирії. Це важливий крок у боротьбі з безкарністю, що відкриває шлях до суду над Башаром Асадом у Франції», — заявила вона.

У листопаді 2023 року Франція видала міжнародні ордери на арешт президента Сирії Башара Асада, його брата Магера Асада та ще двох їхніх впливових соратників — директора філії Сирійського науково-дослідного центру (SSRC) генерала Гассана Аббаса і офіцера звʼязку між президентським палацом і SSRC генерала Бассама аль Хассана Судді.

Усі вони, за версією слідства, причетні до атак хімічною зброєю на сирійські міста, які контролювала опозиція влітку 2013 року. Тоді від отруєння хлором і зарином загинули понад тисячу людей, зокрема сотні дітей. Паризький суд кваліфікував ці дії як злочини проти людяності.

Башар Асад є чинним президентом, тому має імунітет, який захищає його від затримання й арешту. У травні 2023 року французька Антитерористична прокуратура навіть попросила апеляційний суд Парижу ухвалити рішення про скасування ордера на арешт Асада, заявивши, що він має абсолютний імунітет як діючий голова держави. Такі самі імунітети мають премʼєр-міністри й міністри закордонних справ Сирії.

Національний (не міжнародний) суд намагався подолати такий імунітет лише раз: у 2000 році бельгійські судді видали ордер на арешт міністра закордонних справ Конго Абдулає Єродія Ндомбасі за тяжкі міжнародні злочини (воєнні злочини чи злочини проти людяності). Однак Конго в Міжнародному суді ООН оскаржило це рішення, Бельгія програла, і міністр уникнув покарання. Саме тому це було ключове питання, на яке Апеляційний суд Парижу мав дати відповідь.

Чому це важливо для України?

Тому що це прецедент. Якщо Франція доведе законність ордера на арешт Асада, це дасть можливість переслідувати в інших країнах ще одного диктатора — лідера Росії Володимира Путіна, а також російського премʼєра і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.