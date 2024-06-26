На порталі «Дія» тепер можна оновити дані про місце прописки
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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На порталі «Дія» запустили нову послугу — тепер онлайн можна актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання.
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
Як зрозуміти, що потрібно оновити дані про реєстрацію:
- помилка при замовленні витягу про місце проживання в «Дії»;
- неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;
- немає місця проживання в паспорті в «Дії», хоча ви зареєстровані;
- неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.
Також можна оновити ці дані про дитину. Їй витяг про реєстрацію потрібен, коли йде в садочок або школу.
Федоров наголосив, що нова функція — це не зміна прописки, а лише оновлення даних про неї.
На цьому етапі послуга доступна по всій країні, крім деяких громад з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, Одеси й Миколаєва, повний перелік — за посиланням.