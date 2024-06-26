На обміні полоненими вперше зʼявилися представники російського Офісу уповноваженого з прав людини

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Вперше під час обміну військовополоненими між Україною та Росією на місце прибули представники російського Офісу уповноваженого з прав людини.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

Представники двох офісів опитали звільнених з полону українських і російських військових.

Колишні російські військовополонені розповіли, що їх годували, зокрема вони подякували за смачний хліб, надавали їм медичну допомогу, дозволяли телефонувати родичам, листуватися й загалом щодо них діяли норми Женевської конвенції.

Тим часом українські звільнені захисники зазначили, що їхні умови утримання не відповідали нормам Женевських конвенцій. Представники Росії зафіксували озвучені порушення.

Омбудсман України заявив, що має надію, що Офіс уповноваженого з прав людини Росії докладе «максимум зусиль для того, аби умови утримання військовополонених покращилися». Гарантій, що РФ це зробить, немає.