Україна повністю втілить усі 11 вимог Угорщини щодо нацменшин у межах вступу до ЄС

Новини

Україна готова виконати 11 вимог Угорщини щодо захисту прав національних меншин.

Про це віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила на першій Міжурядовій конференції щодо вступу України в Європейський Союз.

Стефанішина нагадала, що Україна «неодноразово і наполегливо» підтверджувала готовність підтримувати добрі відносини зі своїми сусідами, зокрема в питаннях, повʼязаних із захистом прав національних меншин.

«Зараз ми щиро віддані наміру повністю втілити 11 питань, порушених, зокрема, угорською стороною, щодо посилення захисту прав національних меншин і продовжувати двосторонні консультації з Угорщиною в цьому напрямку», — зазначила вона.

Також Стефанішина зазначила, що Україна готова втілювати подальші кроки в питанні захисту прав нацменшин, «погоджених у межах діалогу і на основі відповідних угод з Угорщиною, добросовісно і як внесок у взаємне розуміння, довіру і повагу».

«Очікуємо такого ж внеску для подальшого взаєморозуміння, довіри та поваги від наших партнерів-сусідів», — додала вона.

Що відомо про сьогоднішні переговори

Сьогодні, 25 червня, Україна та Європейський Союз офіційно розпочали переговори про членство. На сьогоднішній конференції сторони обмінюються позиціями та заявами щодо вступних переговорів по суті, які почнуться з відкриттям переговорних глав. У липні розпочнеться підготовчий процес до основної частини переговорів — скринінг. Це будуть двосторонні зустрічі, на яких Україна представить рівень наближення свого законодавства до ЄС за 35 главами. Після скринінгу сторони розпочнуть перший блок переговорів. Цей процес доволі тривалий і займає щонайменше рік.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, сьогодні — інавгураційна частина, далі на Україну ще чекає шість кластерів переговорів, які відкриватимуться і закриватимуться за рішенням Ради ЄС. Над цим працюватимуть переговорні групи від України та ЄС, щоб привести законодавство України у відповідність до стандартів блоку.

Коли ж переговори про членство завершаться, то залишаться ще три кроки:

висновок Європейської комісії про успішне завершення переговорів і досягнення Україною відповідності критеріям вступу;

рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС:

ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства у блоці.

Про які умови Угорщини йдеться

Угорщина просить повернути національній меншині всі ті права, які вона мала до 2015 року. В 11 пунктах Будапешт сформулював угорські питання, зокрема: щоб статус національної школи був відновлений, щоб була можливість знову складати іспити на атестат знання угорської мови, щоб можна було безперешкодно її використовувати у вищій освіті, культури та в суспільному житті.

Ці 11 вимог, які мають гарантувати права угорської нацменшини в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто представив українській стороні ще наприкінці січня. За його словами, ці умови були включені до переговорних рамок щодо вступу України в ЄС, остаточно затверджених 21 червня.

Ще в березні 2024 року Єврокомісія підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС, а 7 червня цей виконавчий орган Євросоюзу визнав, що Україна виконала всі вимоги, і рекомендував розпочати перемовини про вступ. Однак того ж дня постійні представники країн ЄС деякий час не могли ухвалити рішення про початок переговорів, оскільки Угорщина виступила проти. Будапешт заявив, що «має умови, які ще необхідно виконати, інакше він не зможе прийняти оцінку Комісії». Ішлося про нібито недостатній прогрес України в питанні захисту національних меншин.