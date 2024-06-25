Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАПі за 15 хвилин

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Військово-облікові документи з QR-кодом тепер можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Військовозобоввʼязані, призовники та резервісти, отримуйте в ЦНАПах електронний військово-обліковий документ, коли уточнюєте персональні дані. Він має таку саму юридичну силу, як і в паперовій формі, за наявності QR-коду», — сказано в релізі.

Послуга безкоштовна, а сама процедура триває до 15 хвилин, запевняють у Мінцифри. Документ має термін дії 1 рік з моменту формування. Його можна роздрукувати самостійно за допомогою застосунку «Резерв+» або звернутися до адміністратора ЦНАПу чи Територіального центру комплектування.

Електронний документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних і резервістів наявна вся необхідна інформація про людину. Документ містить такі відомості:

персональні дані заявника;

окремий номер запису в ЄДРПВР;

відомості ВЛК;

військове звання і військову спеціальність;

відомості про військовий облік тощо.

Перевіряється документ завдяки QR-коду. Якщо дані не відповідають тим, що містяться в реєстрі, військово-обліковий документ вважається недійсним.