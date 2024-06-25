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Чоловіків можуть відрахувати з вишів за відмову проходити базову військову підготовку — уряд схвалив постанову

Автор:
Оля Березюк
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Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо проведення базової загальновійськової підготовки студентів-чоловіків та поліцейських. За відмову проходити вишкіл можуть відрахувати.

Відповідну постанову ухвалили 21 червня, вона опублікована на сайті Кабміну.

Реалізація постанови дасть змогу організувати з 1 вересня 2025 року проведення базової загальновійськової підготовки у закладах вищої освіти (згідно з ухваленим у квітні законом про мобілізацію її введуть замість строкової служби).

Підготовку мають пройти:

Винятками будуть лише ті, хто:

Якщо придатний до військової служби студент відмовиться від проходження практичної підготовки базового вишколу, це буде підставою для його відрахування.

Проходження вишколу можна перенести на наступний рік, якщо для цього є поважні причини й таке рішення схвалив керівник навчального закладу, де проходить така підготовка.