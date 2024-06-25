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ЄСПЛ визнав порушення Росією прав людини у Криму

Автор:
Оля Березюк
Дата:

MattPatt21 / Flickr

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив рішення в першій міждержавній справі «Україна проти Росії (щодо Криму)». Суд визнав, що Росія систематично порушувала права людини в окупованому Криму.

Про це йдеться в рішенні суду.

Як зазначає уповноважена Мінʼюсту в справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко, суд одностайно підтвердив порушення Росією низки статей Європейської конвенції про захист прав людини.

Серед російських порушень зокрема:

Сокоренко наголосила, що це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала РФ відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини в Криму.