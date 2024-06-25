ЄСПЛ визнав порушення Росією прав людини у Криму

Новини

MattPatt21 / Flickr

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив рішення в першій міждержавній справі «Україна проти Росії (щодо Криму)». Суд визнав, що Росія систематично порушувала права людини в окупованому Криму.

Про це йдеться в рішенні суду.

Як зазначає уповноважена Мінʼюсту в справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко, суд одностайно підтвердив порушення Росією низки статей Європейської конвенції про захист прав людини.

Серед російських порушень зокрема:

зникнення людей та відсутність їх ефективного розслідування (порушення ст. 2 Конвенції);

жорстоке поводження та незаконні затримання (ст. 2 та 5);

незаконне поширення російського законодавства, через що кримські суди не можуть вважатися законними (ст. 6);

примусова зміна українського громадянства на російське (ст. 8);

систематичні масові обшуки (ст. 8);

примусове переміщення на територію РФ засуджених (ст. 8);

напади та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обшуки та конфіскації майна (ст. 9);

закриття неросійських медіа, в тому українських та кримськотатарських телестанцій, постійні переслідування та напади на журналістів (ст. 10);

заборона мирних зібрань та протестів, напади і переслідування їх організаторів (ст. 11);

експропріація приватного майна (ст. 1 Першого протоколу Конвенції);

закриття українських та кримськотатарських класів (ст. 2 Першого протоколу);

порушення права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України;

дискримінація кримських татар;

порушення прав політичних в’язнів, неможливість їх повернення в Україну та жорстоке поводження з ними на території окупованого Криму та РФ.

Сокоренко наголосила, що це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала РФ відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини в Криму.