Мера Мукачевого та голову Мукачівської райради затримали через махінації з землею

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Правоохоронці підозрюють міського голову та голову районної ради міста на Закарпатті у зловживаннях для продажу за заниженою вартістю землі в центрі міста.

Про це пише СБУ.

Організатором схеми в СБУ називають голову райради, який є «впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону», а в минулому двічі був нардепом від забороненої зараз Партії регіонів.

Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердили, що мова про мера Мукачевого Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя.

За даними слідства, на сесії міськради мер забезпечив ухвалення рішення про продаж ділянки за заниженою у майже 9 разів ціною. Купувало землю приватне товариство, яке контролював голова районної ради.

Підставою для продажу стала відповідна експертна оцінка, за отримання якої власникам компанії-оцінювачки дали хабар.

Унаслідок таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 мільйона гривень продали за 9,6 мільйона гривень.

Крім того, мер особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Правоохоронці затримали Балогу, Ланя та ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.

Посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 358 (підроблення документів);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Максимальне покарання за вказаними статтями — шість років увʼязнення.