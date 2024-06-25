Новини

Володимир Зеленський продовжив санкції проти Фірташа, Фукса і низки російських олігархів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Пресслужба телеканалу «Інтер»

Президент України Володимир Зеленський продовжив санкції проти 390 російських олігархів та інших людей, що повʼязані з Росією. Серед підсанкційних бізнесменів є Дмитро Фірташ, Павло Фукс та Олег Дерипаска. Ці обмеження вперше запровадили в червні 2021 року.

Про це йдеться в указі № 376/2024 на сайті Офісу президента.

Міністерство закордонних справ України тепер має повідомити партнерам про ці санкції, аби вони також запровадили аналогічні.

Санкції продовжили на 5 та 10 років, вони передбачають:

Крім цього, санкції наклали й на ті підприємства, які безпосередньо афілійовані у військово-промисловий комплекс Росії, який використовує титан саме у військовій сфері. У березні 2023 року співробітники СБУ і БЕБ проводили обшуки в офісах газорозподільних компаній, що входять до групи РГК Дмитра Фірташа.