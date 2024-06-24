Військово-морські сили офіційно заявили про атаку на склад з безпілотниками в російському Єйську. Що вдалося знищити
- Автор:
- Олександра Амру
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Військово-морські сили ЗСУ офіційно повідомили про знищення складу з безпілотниками та супутньої інфраструктури в Єйську, що в Краснодарському краї РФ.
Так, у взаємодії зі Службою безпеки України ВМС уразили обʼєкти військового полігону 726 навчального центру протиповітряної оборони в Краснодарському краї РФ. Цей заклад навчає і готує військовослужбовців до використання безпілотників різних видів.
Внаслідок удару українські військово-морські сили знищили 20 дронів Shahed-136 / «Герань-2», 50 баражувальних безпілотників «Ланцет», 40 розвідувальних дронів ZALA та десять розвідувальних БпЛА SuperCam.
Також є загиблі серед інструкторського складу і технічного персоналу з Єлабуги, зазначили у ВМС ЗСУ.
- 21 червня Міноборони РФ заявило про збиття 70 дронів над Кримом і акваторією Чорного моря, 43 — над Краснодарським краєм, одного над Волгоградською областю. Є відео влучань на території Ільського нафтопереробного заводу поблизу Краснодару. Повідомлялося про пожежу на території 726 навчального центру ППО в російському Єйську. OSINT-аналітик AvScanNZ повідомляє, що супутники NASA зафіксували там щонайменше три пожежі.
- Крім того, тієї ночі були уражені радіолокаційні станції та центри радіоелектронної розвідки російських військ у Брянській області та в окупованому Криму. Як повідомлялося, під атакою також опинилися місця зберігання дронів Shahed-136 / «Герань-2», навчальні корпуси в Краснодарському краї, а ще Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.
- У ніч на 20 червня дрони ЗСУ і Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів у Тамбовській області та нафтобазу «Енемська» в Республіці Адигея (фактично Краснодарський край), де було щонайменше пʼять вибухів. В Росії заявляли про атаку дронів на нафтобазу компанії «Лукойл» в смт Енем, там була пожежа. Міноборони РФ стверджувало, що нібито знищило шість дронів над Адигеєю, по три — над Брянською областю та Краснодарським краєм і по одному над Ростовською, Бєлгородською та Орловською областями.