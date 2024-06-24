Кількість загиблих від ракетного удару по Покровську збільшилася до пʼяти

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Кількість загиблих від ракетного удару по Покровську зросла до пʼяти, а поранених — до 41. Потерпілих госпіталізували.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Серед поранених чотири дитини: хлопчик 12 років, дівчата 9, 11 і 13 років.

За даними обласної військової адміністрації, удар пошкодив 16 приватних будинків, шість автомобілів і повністю зруйнував один дім.

Перша ракета «Іскандер-М» вдарила приблизно о 12:00. Другий удар такою самою ракетою був через пів години. Прокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК). Відповідальним загрожує довічне увʼязнення.