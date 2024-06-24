Сестру короля Британії Чарльза III принцесу Анну шпиталізували з травмами і струсом мозку

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Молодша сестра короля Великої Британії Чарльза III принцеса Анна отримала незначні травми та струс мозку після інциденту напередодні ввечері у власному маєтку Гаткомб Парк у графстві Глостершир.

Про це повідомили в Букінгемському палаці.

Як пише британське інформагентство Sky News, інцидент міг бути повʼязаний із тим, що принцеса захоплюється верховою їздою. Її міг ударити кінь.

На місце інциденту одразу викликали екстрені служби і 73-річну принцесу, олімпійську призерку з кінного спорту, госпіталізували до лікарні Саутмід у англійському місті Брістолі, де вона, ймовірно, залишиться до кінця цього тижня.

«Короля проінформували, і він разом зі всією королівською родиною надсилає принцесі найщиріші слова любові та найкращі побажання якнайшвидшого одужання», — написали в Букінгемському палаці.

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доєднався до королівської сімʼї, побажавши принцесі швидкого одужання.