Російські війська вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по місту Покровськ. Є загиблі й поранені, серед них — діти

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Росіяни випустили по місту Покровськ на Донеччині дві ракети «Іскандер-М». Зруйнували приватний будинок і пошкодили ще 16.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової організації Вадим Філашкін.

Станом на 14:15, попередньо, щонайменше четверо людей загинули і 34 поранені. Серед постраждалих — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.

На місці працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують необхідну медичну допомогу.

За словами Філашкіна, ця атака стала одним із найбільших ударів росіян по мирних жителях за останній час. Її остаточні наслідки ще належить встановити.

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Донецька обласна прокуратура о 16:43 уточнила, що кількість поранених зросла до 40 людей. Серед постраждалих троє дітей: двоє дівчат віком 11 і 12 років та 12-річний хлопець. Загиблих — четверо.

Перша ракета «Іскандер-М» вдарила приблизно о 12:00. Другий удар такою самою ракетою був через пів години. Зруйновані приватний сектор і об’єкт цивільної інфраструктури. Розслідується порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК). Відповідальним загрожує довічне увʼязнення.