Комісія Ради вимагатиме звільнення керівництва ТЦК після смерті чоловіка у військкоматі на Житомирщині

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Члени тимчасової слідчої комісії Верховної Ради вимагатимуть від командування Збройних сил України змінити керівництво Звягельського ТЦК після смерті чоловіка у військкоматі.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявила народна депутатка, членкиня ТСК Юлія Яцик.

Вона зазначила, що рішення ухвалене за результатами засідання парламентської ТСК, яка, зокрема, розглядає смерть 32-річного Сергія Ковальчука з міста Баранівка на Житомирщині.

За словами Яцик, під час засідання ТСК представник Звягельського військкомату заявив, що Ковальчук під час затримання у місті Баранівці був пʼяний та нібито самостійно попросився залишитись у ТЦК. Однак наркологічна експертиза показала, що алкоголю у крові померлого не виявлено.

Також у районному ТЦК та СП заявляли про нібито епілептичний напад чоловіка. Яцик наголошує, що ані лікарі, ані родичі померлого не підтвердили наявності епілепсії.

«У свідоцтві про смерть зазначено, що причиною смерті стали множинні черепно-мозкові травми голови зі зміщенням кісток черепа. Ані про те, що колись цей загиблий хворів на епілепсію, що у нього колись раніше були такі випадки, — нічого про це нам не відомо. Родичі загиблого також стверджують, що такого діагнозу у нього ніколи не було», — наголосила Яцик.