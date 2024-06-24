ЄС ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії

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Марієнко Андрій / УНІАН

Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії. Вони стосуються сфер енергетики, фінансів та торгівлі, а також ускладнять обхід санкцій Росією.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Під обмеження потрапили 116 фізичних та юридичних осіб РФ. Зокрема, ЄС наклав санкції на російського співака Ярослава Дронова (Шамана), Поліну Гагаріну, мати Рамзана Кадирова Аймані Кадирову, актора Івана Охлобистіна, засновника Telegram-каналів Mash та SHOT Арама Габрєлянова, головнокомандувача Військово-морського флоту Російської Федерації Олександра Моїсеєва, а ще на «Совкомфлот», «Уральские Авиалинии» та «Артек».

«Наші санкції вже суттєво послабили російську економіку та завадили Путіну знищити Україну. 14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагнення обмежити злочинну діяльність Росії проти українців», — сказав високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Енергетика

Європейський Союз заборонить послуги з перевантаження російського скрапленого природного газу (СПГ) на території ЄС з метою доставки в треті країни. Це охоплює як перевезення з судна на судно, так і перевезення з судна на берег, а також операції з перевантаження. Це не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через ЄС. За виконанням і розробкою цього рішення стежитиме Єврокомісія. Вона може запропонувати помʼякшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄС забороняє нові інвестиції та поставки товарів, технологій та послуг для завершення проєктів російських СПГ-заводів, таких як Arctic LNG 2 та Murmansk LNG. Також введуть обмеження на імпорт російського газу через термінали ЄС, не підключені до системи природного газу.

Обхід санкцій

Тепер компанії ЄС повинні гарантувати, що їхні дочірні компанії в третіх країнах не беруть участі в будь-якій діяльності, яка допомагає РФ обходити санкції.

Щоб протидіяти реекспорту бойових товарів, знайдених в Україні або критичних для розвитку російського військового комплексу, компанії ЄС, які продають такі бойові товари третім країнам, повинні запровадити спеціальні механізми «належної обачності». Вони мають ідентифікувати та оцінити ризики реекспорту до Росії та знизити їх.

Також компанії ЄС, якщо вони передають технології для виробництва товарів військового призначення партнерам із третіх країн, тепер мають укласти договір, аби гарантувати, що передані технології не використають для товарів, призначених для Росії.

Фінанси

Серед іншого, ЄС забороняє європейським компаніям використовувати російську «Систему передачі фінансових повідомлень». Також заборонять здійснювати транзакції з конкретно зазначеними субʼєктами, які використовують СПФС за межами Росії.

Також ЄС забороняє операції з цільовими кредитними та фінансовими установами та постачальниками криптоактивів, заснованими за межами ЄС, коли ці організації сприяють транзакціям, які підтримують військовий комплекс Росії.

Фінансування політичних партій та інших організацій

Політичні партії та фонди, неурядові організації або постачальники медіапослуг у ЄС більше не зможуть приймати фінансування, що надходить від Росії та її довірених осіб.

Транспорт

Уперше Європейський Союз схвалив санкції проти конкретних суден, що беруть участь у війні Росії проти України. Поки що у списку їх 27.

Судна можуть потрапити під санкції за транспортування військового обладнання для Росії, перевезення вкраденого українського зерна та доставку СПГ. Також рішення стосується танкерів, які обходять обмеження ЄС і Price Cap Coalition, повністю ігноруючи міжнародні стандарти.

Також ЄС розширив заборону на польоти в ЄС та транспортування вантажів автомобілями. Зокрема, посадка, зліт або політ над територією ЄС заборонена для будь-яких літаків, які використовують для нерегулярних польотів, і якщо російська фізична/юридична особа, організація чи орган може визначати місце або час його зльоту або посадки, для організації, наприклад, відпочинку або ділової зустрічі.