Україна та Румунія співпрацюватимуть у виробництві боєприпасів і обслуговуванні військової техніки
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
На міжнародній виставці оборонної промисловості Eurosatory 2024, що проходила в Парижі з 17 по 21 червня, Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) підписала меморандум про співпрацю з румунською бізнес-асоціацією виробників військової техніки PATROMIL.
Про це заявила NAUDI.
Як кажуть у NAUDI, співпраця з PATROMIL відіграватиме ключову роль у прискоренні розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Меморандум відкриває нові можливості для обміну досвідом, технологіями та ресурсами, наголосили в українській оборонно-промисловій асоціації.
«Це відкриває новий етап у співпраці українських та румунських оборонних компаній. Спільно з румунськими колегами плануємо налагоджувати ще більше проєктів з обслуговування техніки та виробництва боєприпасів для Сил оборони України», — розповіли в NAUDI.
NAUDI обʼєднує близько півсотні українських приватних оборонних підприємств, серед яких «Українська бронетехніка» та Ukrspecsystems, а PATROMIL обʼєднує понад 200 румунських оборонних підприємств.
- Eurosatory — одна з найбільших виставок оборонної промисловості. Участь у ній взяли й українські державні та приватні компанії, які представили там власні розробки, а також підписали угоди про партнерство.
- 20 червня повідомлялося, що українські компанії уклали сім угод з європейськими. Серед них угоди про спільне з французькою компанією підприємство з ремонту й модернізації обладнання для засобів радіоелектронної боротьби, звʼязку, систем протиповітряної оборони та радарів; створення в Україні сервісного центру, який обслуговуватиме й випробуватиме засоби РЕБ і радари; спільне виробництво безпілотного авіаційного комплексу; обслуговування та модернізацію бронетехніки; спільну із французькою компанією розробку безпілотників.