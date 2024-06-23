Україна та Румунія співпрацюватимуть у виробництві боєприпасів і обслуговуванні військової техніки

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Getty Images / «Бабель»

На міжнародній виставці оборонної промисловості Eurosatory 2024, що проходила в Парижі з 17 по 21 червня, Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) підписала меморандум про співпрацю з румунською бізнес-асоціацією виробників військової техніки PATROMIL.

Про це заявила NAUDI.

Як кажуть у NAUDI, співпраця з PATROMIL відіграватиме ключову роль у прискоренні розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Меморандум відкриває нові можливості для обміну досвідом, технологіями та ресурсами, наголосили в українській оборонно-промисловій асоціації.

«Це відкриває новий етап у співпраці українських та румунських оборонних компаній. Спільно з румунськими колегами плануємо налагоджувати ще більше проєктів з обслуговування техніки та виробництва боєприпасів для Сил оборони України», — розповіли в NAUDI.

NAUDI обʼєднує близько півсотні українських приватних оборонних підприємств, серед яких «Українська бронетехніка» та Ukrspecsystems, а PATROMIL обʼєднує понад 200 румунських оборонних підприємств.