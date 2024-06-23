Росіяни вдарили авіабомбами по Харкову. Є загиблі й постраждалі

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Вдень, 23 червня, росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Влучили в приватний сектор і дитячий навчальний заклад.

Як уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, росіяни обстріляли Шевченківський, Холодногірський і Київський райони Харкова.

У Шевченківському районі поцілили в дитячий навчальний заклад. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель.

У Холодногірському районі росіяни влучили в приватний сектор — два будинки зруйновані. Також є влучання в промисловій зоні Київського району.

За даними Синєгубова, 11 людей травмовані — зокрема двоє підлітків 15 і 16 років. Одна людина у важкому стані, інші — в середньому. Також унаслідок атаки загинув 73-річний чоловік.

Без світла залишилася половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії.