Росіяни вдарили авіабомбами по Харкову. Є загиблі й постраждалі
- Автор:
- Олександра Амру
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Вдень, 23 червня, росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Влучили в приватний сектор і дитячий навчальний заклад.
Як уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, росіяни обстріляли Шевченківський, Холодногірський і Київський райони Харкова.
У Шевченківському районі поцілили в дитячий навчальний заклад. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель.
У Холодногірському районі росіяни влучили в приватний сектор — два будинки зруйновані. Також є влучання в промисловій зоні Київського району.
За даними Синєгубова, 11 людей травмовані — зокрема двоє підлітків 15 і 16 років. Одна людина у важкому стані, інші — в середньому. Також унаслідок атаки загинув 73-річний чоловік.
Без світла залишилася половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії.
- Напередодні росіяни вкотре обстріляли Харків чотирма керованими авіабомбами — влучили в район щільної житлової забудови. Загинули дві людини, ще 52 постраждали. Серед потерпілих — троє дівчат віком 12, 13 і 17 років.