Apple відклала додавання ШІ-функції до iOS 18 для користувачів ЄС

Новини

Компанія Apple відклала додавання функцій штучного інтелекту до своєї операційної системи iOS 18 для користувачів Євросоюзу через вимоги місцевого закону про цифрові ринки.

Про це пише Financial Times.

Йдеться про пакет Apple Intelligence (набір функцій для генерації тексту, зображень та емодзі, інтегрований в ОС), функції iPhone Mirroring (інструмент для дублювання екрана iPhone на Mac), SharePlay (спільний перегляд та прослуховування контенту) та ще кілька функцій.

Закон про цифрові ринки, ухвалений в ЄС у 2022 році, зобовʼязує великі ІТ-компанії надавати стороннім розробникам доступ до «основних технологій», а також забороняє обмежувати способи оплати. Apple вважає, що чинні правила створюють невизначеність щодо нових функцій iOS 18 і створюють загрозу конфіденційності користувачів. Apple планує відкрити європейським користувачам доступ до нових функцій після того, як отримає розʼяснення Єврокомісії та переконається, що не порушує вимог закону.