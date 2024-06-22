Телескоп «Джеймс Вебб» показав туманність Змія

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James Webb Space Telescope

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» продемонстрував зображення туманності Змія, розташованої на відстані всього 1 300 світлових років від Земля. Це порівняно коротка відстань за масштабами Всесвіту.

Про це пише NASA.

Туманність віком від одного до двох мільйонів років — це дім для особливо щільного скупчення новоутворених зірок, які видніються в центрі зображення. Деякі із цих зірок колись досягнуть маси нашого Сонця.

James Webb Space Telescope

Нове зображення туманності вперше показало астрономам групу протозоряних потоків. Вони утворюються, коли струмені газу, що викидаються з новонароджених зірок, на високих швидкостях стикаються з навколишнім газом і пилом. Потоки нахилені в один бік. Це видно у верхньому лівому куті.

Раніше астрономи тільки припускали, що коли хмари руйнуються, утворюючи зірки, протозоряні потоки матимуть один напрямок, а тепер вони змогли це побачити на реальному прикладі.