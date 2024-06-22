Уряд затвердив наглядову раду «Енергоатому»
- Автор:
- Софія Телішевська
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До наглядової ради «НАЕК «Енергоатом» увійшли пʼятеро членів — троє незалежних і двоє від держави.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Незалежними членами наглядової ради стали:
- один з лідерів британської ядерної галузі Тімоті Джон Стоун;
- колишній топменеджер Westinghouse Майкл Елліот Кірст;
- ексміністр енергетики Литви Ярек Неверович.
За поданням Міністерства енергетики номінаційний комітет погодив Віталія Петрука і Тимофія Милованова як представників держави.
Члени наглядової ради управлятимуть компанією, а також контролюватимуть і регулюватимуть діяльність її виконавчого органу.