Електронне посвідчення ветерана може повністю замінити паперове. Уряд ухвалив рішення

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Кабінет міністрів підтримав зміни до законодавства, які дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в «Дії».

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Паперове посвідчення ветерани отримуватимуть за бажанням. Рішення уряду ще має підтримати Верховна Рада.

Посвідчення в «Дії» можна перевірити за QR-кодом всього в один клік. Тож, як вважають у Мінцифри, після ухвалення змін зменшиться кількість підроблених чи застарілих паперових документів.