Наступного тижня Україна отримає третій транш у рамках Ukraine Facility

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Європейський Союз готується наступного тижня надати Україні новий транш фінансової допомоги у межах програми Ukraine Facility на €50 мільярдів. Ідеться про фінансування на суму €1,9 мільярда.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час пресконференції 21 червня.

«Щодо Ukraine Facility: Україна отримає €1,9 млрд попереднього фінансування наступного тижня, а наступні два регулярні платежі можуть відбутися пізніше восени», — сказав він.

Домбровскіс нагадав, що у рамках Конференції з відновлення України в Берліні підписали «гарантійну угоду з міжнародними фінансовими інститутами та банками розвитку країн-членів ЄС» на суму €1,4 мільярда.

За його словами, ЄС має намір запустити пілотний проєкт у рамках InvestEU, який дозволить експортно-кредитним агентствам надавати підтримку підприємствам у торгівлі з Україною.

Україна вже отримала два транші у рамках Ukraine Facility. У березні ЄС переказав €4,5 мільярда, а у квітні — €1,5 мільярда.

Більше про Ukraine Facility

Лідери ЄС 1 лютого домовилися виділити Україні макрофінансову допомогу на €50 мільярдів. Програма розрахована на чотири роки. Україна отримуватиме кошти за дотримання низки передумов: продовження демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права, гарантування поваги до прав людини, зокрема меншин. Київ уже схвалив план реформ, який дозволить отримувати фінансування за Ukraine Facility.

Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.

За орієнтовним планом виплат у 2024 році Україна отримає €16 мільярдів, у 2025 — €12,5 мільярда, у 2026 — €7,25 мільярда, а в 2027 — €2,5 мільярда.