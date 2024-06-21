США ввели санкції проти топменеджменту російської «Лабораторії Касперського»

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Міністерство фінансів США 21 червня ввело санкції проти 12 людей, які обіймають керівні посади в російській компанії-розробнику програмного забезпечення «Лабораторія Касперського».

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

У відомстві пояснили, що ці санкції допоможуть «забезпечити цілісність» американського кіберпростору та захистити американців від кіберзагроз.

До санкційного указу потрапили члени ради директорів компанії Андрій Тихонов, Данило Борщев, Андрій Єфремов та Ігор Чекунов, віцепрезидент Андрій Духвалов, виконавчі віцепрезиденти Михайло Гербер та Кирило Астрахан.

Також в переліку керівники департаментів «Лабораторії Касперського» Андрій Суворов, Денис Зенкін, Марина Алексєєва, Антон Іванов і виконавча директорка в Росії та країнах СНД Анна Кулашова.

Все їхнє майно, яке знаходиться на території США, буде заморожене. Те саме стосується і компаній, де підсанкційним росіянам належить 50 і більше відсотків.