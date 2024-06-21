У трьох країнах виявили підробки препарату Ozempic. Його масово використовують для схуднення

Новини

Бандус Катерина / Олександра Серьоженко / «Бабель»

Всесвітня організація охорони здоровʼя повідомила, що у деяких країнах поширюють підробки препаратів від діабету Ozempic — їх масово використовують для схуднення.

В Україні Ozempic зареєстрованій, але виробник Novo Nordisk не завозив його сюди, повідомляє LB.ua з посиланням на запит до офіційного імпортера. Крім того, компанія не співпрацює з жодним імпортером або дистриб’ютором щодо постачання Ozempic в Україну. Попри це препарат можна вільно знайти в аптеках України та придбати його.

BBC пише, що наразі відомо про три партії підробок семаглутіду — діючої речовини препаратів Ozempic, Wegovy та Mounjaro. Їх виявили у жовтні 2023 року в Бразилії та Великій Британії, а також в грудні 2023 року — у США.

У ВООЗ кажуть, що підроблені препарати не мають необхідних сировинних компонентів та можуть призвести до ускладнень, зокрема, неконтрольованого рівня глюкози у крові або проблем із вагою. Організація рекомендує пацієнтам купувати Ozempic винятково за рецептами ліцензованих лікарів та в перевірених постачальників.

Фармкомпанії Novo Nordisk та Eli Lilly подали позови до суду на кілька компаній з вимогою припинити продаж продуктів, які містять активні інгредієнти тирзепатід і семаглутід, що використовуються у їхніх препаратах.

Основне завдання Ozempic — знизити рівень цукру й гемоглобіну в крові у хворих на діабет другого типу. Препарат також сповільнює розвиток хронічної хвороби нирок, на яку страждає близько 40% діабетиків. За даними дослідження Novo Nordisk, їхні ліки знижують ризик смерті від ниркових або серцево-судинних ускладнень і від інфаркту та інсульту. Ozempic також корисний людям з ВІЛ і хворою печінкою, оскільки препарат зменшує кількість жиру в печінці.

Крім усього, Ozempic також допомагає схуднути. Його активний компонент семаглутід в рази посилює ефект гормону кишкового тракту GLP-1, який природно виробляється після їжі. Тобто препарат, по суті, штучно зменшує почуття голоду. А Wegovy містить ще більшу дозу семаглутіду, ніж Ozempic, тому сильніше притупляє голод.

У березні Ozempic і Wegovy почали масово зникати з полиць аптек, навіть попри високу ціну. Місячний запас Wegovy коштує понад $1 300, а Ozempic — близько $900. Препарати почали вживати не тільки люди, які страждали на ожиріння, а й ті, хто хотів швидко скинути декілька кілограмів. Врешті ліки від Novo Nordisk стали дефіцитом.