Блекаут на Балканах: У кількох країнах зникло світло

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Lukas Bato / Unsplash

Албанія, Хорватія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина та Греція залишилися без електропостачання. Уся енергосистема Балкан колапсувала.

Про це пишуть місцеві медіа Avaz і SOT.

Мільйони людей залишилися без світла і частково без водопостачання через аварію системи, яка сталася на лінії електропередачі в Чорногорії. Потім збої почалися й на інших лініях.

Зараз енергокомпанії країн працюють над відновленням електрики, а їхні представники кажуть, що на виробничих потужностях збоїв немає. Вони намагаються встановити звʼязок з Хорватією, але напруга занадто висока.

Припускають, що причинами масового блекауту в кількох країнах Балкан стали великі обсяги передачі електроенергії та екстремальні температури. Наприклад, у столиці Албанії Тирані повітря прогрілося до +40 °C, у столиці Чорногорії Подгориці — до +38 °C.

Офіційну причину знеструмлення ще не називають.