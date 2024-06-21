Генпрокурор не відсторонив Вербицького, але переклав його обовʼязки на інших заступників
- Автор:
- Софія Телішевська
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Офіс генерального прокурора
Генеральний прокурор України Андрій Костін тимчасово переклав виконання обовʼязків свого заступника Дмитра Вербицького на інших заступників. При цьому Вербицького не відсторонили.
Документ опублікували на офіційному сайті прокуратури та в соцмережах.
Напередодні в ефірі національного телемарафону Костін повідомив, що на час проведення службового розслідування не може відсторонити Вербицького від виконання обовʼязків, бо це «не передбачено законом».
В інтервʼю виданню «Українські новини» 20 червня Дмитро Вербицький повідомив, що звернувся до генпрокурора з проханням на час проведення службового розслідування перерозподілити всі його обовʼязки між іншими заступниками.
- 7 травня «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода») оприлюднили розслідування про те, що Вербицький живе в маєтку в елітному котеджному містечку «Коник» у Києві, який його племінник придбав за дорученням одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що, як вказали журналісти, ушестеро менше за його ринкову вартість. А 10 червня вийшла друга частина розслідування «Схем», у якій ідеться, що дівчина Вербицького за пів року стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень.
- Сам Вербицький запевняє, що майно і кошти в його дівчини були задовго до початку їхніх стосунків. Він вважає, що мета розслідування — тиск на прокуратуру.