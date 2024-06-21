Генпрокурор не відсторонив Вербицького, але переклав його обовʼязки на інших заступників

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Офіс генерального прокурора

Генеральний прокурор України Андрій Костін тимчасово переклав виконання обовʼязків свого заступника Дмитра Вербицького на інших заступників. При цьому Вербицького не відсторонили.

Документ опублікували на офіційному сайті прокуратури та в соцмережах.

Напередодні в ефірі національного телемарафону Костін повідомив, що на час проведення службового розслідування не може відсторонити Вербицького від виконання обовʼязків, бо це «не передбачено законом».

В інтервʼю виданню «Українські новини» 20 червня Дмитро Вербицький повідомив, що звернувся до генпрокурора з проханням на час проведення службового розслідування перерозподілити всі його обовʼязки між іншими заступниками.