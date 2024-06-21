Суд Намібії декриміналізував одностатеві стосунки між чоловіками

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Високий суд Намібії визнав неконституційними два закони колоніальної епохи, які криміналізували одностатеві стосунки між чоловіками. Це знакова подія для ЛГБТ+ спільноти країни.

Про це пише Reuters.

Правозахисники кажуть, що хоча обвинувальні вироки за цими звиунваченнями виносили відносно рідко, ці закони увічнили дискримінацію ЛГБТ-спільноти та змусили її представників жити в страху.

«Закон, який оголошує так звану содомію правопорушенням, оголошується неконституційним і недійсним», — визначив суд. Він також визнав неконституційним закон про заборону так званих «неприродних сексуальних актів».

Намібія успадкувала закони, які криміналізували одностатеві стосунки між чоловіками, після здобуття незалежності від Південно-Африканської Республіки в 1990 році. Хоча одностатеві стосунки між чоловіками були криміналізовані ще за часів колоніального правління.

Відтоді ПАР декриміналізувала одностатеві стосунки та стала єдиною країною в Африці, яка дозволила ЛГБТ-парам одружуватися, укладати цивільні союзи та всиновлювати дітей.