Через удар по Селидовому на Донеччині загинули дві людини

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Російські окупанти вранці 21 червня скинули на місто Селидове в Донецькій області керовану авіабомбу — загинули двоє людей, ще троє поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У зоні ураження російської авіабомби опинилася житлова забудова. Пошкоджені пʼять пʼятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль.

Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Очільник Донецької ОВА вчергове закликав мешканців області евакуюватися, бо Росія продовжує обстріли кожного дня.

Напередодні через російські удари на Донеччині загинули чотири людини, ще четверо постраждали. Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку й обстріляли касетними боєприпасами Розкішне.