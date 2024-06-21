У США заборонять продаж програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» через загрозу нацбезпеці
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У США заборонять продаж антивірусного програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» через імовірний вплив російського уряду.
Про це повідомила міністр торгівлі США Джина Раймондо, передають Reuters і The Washington Post.
З 20 липня 2024 року «Лабораторія Касперського» не зможе укладати нові угоди в США, а з 29 вересня — надавати оновлення клієнтам.
Рішення ухвалили після ретельного розслідування. Продукти «Лабораторії Касперського» довго містили «загрозу національній безпеці» — ще у 2017 році США заборонили федеральним агентствам використовувати ці продукти через загрозу російського шпигунства.
«Росія показала, що вона здатна, і навіть більше — збирається використовувати російські компанії, такі як «Касперський», для збору і використання особистої інформації американців», — сказала Раймондо.
Влада США занепокоєна, що продукти «Лабораторії Касперського» можуть викрадати конфіденційну інформацію з американських компʼютерів або встановлювати шкідливе програмне забезпечення, яке не даватиме встановити важливі оновлення системи й посилить загрозу хакерських атак. Серед клієнтів «Касперського» — працівники критичної інфраструктури США, а також федеральні та місцеві органи влади, пише Reuters із посиланням на джерело.
«Лабораторія Касперського» заперечила звинувачення Міністерства торгівлі США. У компанії вважають, що рішення ухвалили не через комплексну оцінку продуктів «Касперського», а через «поточну геополітичну ситуацію і теоретичні хвилювання». «Касперський» додає, що його діяльність не загрожує національній безпеці США і що компанія спробує зберегти свою діяльність у країні.
- «Лабораторія Касперського» — це міжнародна група компаній з центральним офісом в Москві, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення. Це найбільший в Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного програмного забезпечення, хакерських атак і спаму.
- У 2017 році влада США заборонила держустановам використовувати антивірус «Лабораторії Касперського», а навесні 2022 року, після вторгнення РФ в Україну, Федеральна комісія зі звʼязку США внесла її до списку компаній, чиє обладнання загрожує національній безпеці країни.