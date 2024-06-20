Медіа: Sony Music купить музичний каталог гурту Queen за $1,27 млрд — це найбільша угода в індустрії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Hollywood Records
Компанія Sony Music купить музичний каталог культового гурту Queen приблизно за $1,27 мільярда.
Про це пише Variety з посиланням на два проінформованих джерела.
Угода дещо складна, Sony Music іде до неї вже кілька років. Права на дистрибуцію музики в США та Канаді належать Disney — і вони залишаться в компанії назавжди, а от Sony Music після підписання угоди отримуватиме роялті. Оскільки права на дистрибуцію музики Queen в інших частинах світу зараз належать Universal Music, у 2026 або 2027 році вони перейдуть до Sony Music — і тоді корпорація стане єдиним дистрибʼютором і власником контенту Queen у всьому світі.
Також угода включає права на використання назви й логотипу гурту, що відкриває можливості для випуску мерчу та інших проєктів. Водночас учасники гурту — Браян Мей і Роджер Тейлор — збережуть за собою права на живі виступи.
За інформацією видання, не тільки Sony Music претендували на каталог — інший покупець запропонував за нього $900 мільйонів.
Музичний каталог Queen є одним із найцінніших в індустрії. До нього входять композиції “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites the Dust”, “Radio Ga Ga”, 39, “Somebody to Love” і “You’re My Best Friend”, а також стадіонні пісні “We Will Rock You” і “We Are the Champions”.
Це не перший каталог музикантів, який купує Sony Music. У 2021 році Брюс Спрінгстін продав свою дискографію лейблу за $500 мільйонів. Уже в 2022-му Sony Music викупила права на музику Боба Ділана, a в 2024-му — половину музичного каталогу Майкла Джексона за понад $600 мільйонів.
- Queen — це британський рок-гурт, який створили в 1971 році в Лондоні. Загалом вони випустили 18 альбомів, 18 синглів і 10 DVD. За різними оцінками, кількість їхніх проданих записів становить від 150 до 300 мільйонів копій — це робить Queen одним із найпродаваніших музичних артистів у світі.