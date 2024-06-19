У Запоріжжі почали будувати першу підземну школу

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У Запорізькій області розпочали будівництво першої в регіоні підземної школи. Вона стане частиною відомого «Січового колегіуму» — одного з найкращих освітніх закладів регіону. Загалом на Запоріжжі таких шкіл збудують пʼять.

Про це повідомили в Запорізькій обласній державній адміністрації.

«Вже розпочато будівництво підземних шкіл на пʼяти локаціях в Запорізькій області. Наша глобальна мета, щоб 50 тисяч учнів на території регіону змогли вийти в новому навчальному році в освітній процес офлайн», — зазначив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

За його словами, увагу приділятимуть не лише безпеці, а й дизайну майбутньої школи.

«Він має бути інтерактивним, аби діти хотіли сюди приходити», — додав Федоров.

Будівельні роботи стартували півтора тижня тому За словами головного інженера підрядної компанії Максима Гайдая, наразі будівельники викопують котлован глибиною 6,5 метра, а далі заливатимуть нижню плиту.

Директорка «Січового колегіуму» Валентина Єршова розповіла, що в її навчальному закладі навчається майже 400 учнів, і приблизно половина з них наразі здобуває освіту дистанційно. Натомість підземна школа дозволить дітям повернутися до офлайн-навчання.

Планується, що вона відкриє двері для учнів уже цього навчального року, а навчання проводитимуть у дві зміни.