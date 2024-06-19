Американська оборонна Northrop Grumman планує відкрити в Україні виробництво боєприпасів середніх калібрів

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Американська оборонна компанія Northrop Grumman відкриє виробництво боєприпасів в Україні. Це урядовий проєкт з держфінансуванням з боку України та за погодженням уряду США.

Про угоду під час міжнародної виставки Eurosatory 2024 у Парижі розповіли директор з міжнародного бізнесу сектора оборонних систем Northrop Дейв Бартелл і представник секретаря Держдепу з військово-політичних питань Стенлі Браун, передає Breaking Defense.

В рамках реалізації першого проєкту планується будівництво виробництва боєприпасів середніх калібрів (20x102, 30x113, 30x173, 40x180 та 50x228 мм). Переважно це будуть снаряди до автоматичних гармат бронетехніки і зенітних антидронових систем. Такі боєприпаси можуть бути бронебійними, осколково-фугасними, з програмованим підривом тощо.

Бартелл додав, що у планах Northrop Grumma також розширення виробництва танкових 155-мм артилерійських боєприпасів. Це також буде робитись за угодами з Україною.