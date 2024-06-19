TikTok запускає застосунок для обміну фотографіями Whee — він схожий на Instagram

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Материнська компанія Tiktok — Bytedance — тестує новий застосунок для обміну фотографіями під назвою Whee. Він схожий на Instagram.

Про це повідомив засновник Android Police та APKMirror Артем Русаковський.

TikTok позиціонує Whee як застосунок для обміну фотографіями лише з найближчими друзями.

«Робіть і діліться реальними фотографіями, які можуть бачити лише ваші друзі, що дозволить вам бути самим собою», — так описують застосунок у Google Play.

У застосунку можна робити фото, підписувати, лайкати, коментувати, дивитися історію опублікованих фото.

Поки що Whee доступний лише на пристроях Android у кількох країнах світу, але не в США.

Це не перша спроба Tiktok створити застосунок для обміну фото, надихаючись прикладом Instagram. У квіті Bytedance спробувала запустити TikTok Notes.