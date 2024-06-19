Президент Казахстану прокоментував напад на казахського журналіста в Києві

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відреагував на напад на казахстанського журналіста й опозиціонера Айдоса Садикова — у нього вистрелив невідомий 18 червня.

Про це передає казахстанське видання Tengrinews.

Касим-Жомарт Токаєв доручив дипломатичним відомствам і правоохоронним органам направити офіційні запити Україні щодо інциденту. А також заявив, що за потреби казахстанські держоргани готові підключитися до розслідування.

«Мою принципову позицію ви знаєте: у країні мають панувати закон і порядок... Усі колізії, розбіжності в нашому суспільстві слід вирішувати винятково у правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно до основних міжнародних норм», — сказав Токаєв.

У журналіста Айдоса Садикова вистрелив невідомий, коли той був в авто з дружиною. Жінка не постраждала, а чоловік перебуває у лікарні у важкому стані.

Айдос Садиков — казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа БАСЕ. На цьому YouTube-каналі, який Садиков веде разом із дружиною, він критикує владу Казахстану й олігархів.

На батьківщині він зазнавав кримінального переслідування. У 2010 році його засудили до двох років увʼязнення за звинуваченням у «хуліганстві», вийшов на свободу у 2012-му. Кримінальну справу Садиков та його прихильники назвали сфабрикованою. Садиков займався активною громадською діяльністю, організовував акції протесту.

У 2014 році подружжя переїхало в Київ після того, як проти Наталії Садикової у Казахстані порушили кримінальну справу.

У жовтні 2023 року Садикових оголосили в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі».