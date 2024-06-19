Росія вербує нових шпигунів у Німеччині, щоб компенсувати висланих дипломатів

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Росія готова шантажувати й платити сотні тисяч євро, щоб завербувати німців у шпигунів після того, як з Європи вислали майже 600 російських дипломатів.

Про це повідомила Служба внутрішньої безпеки Німеччини на конференції для преси, передає Reuters.

Російські спецслужби витрачають суттєві суми на вербування агентів у Німеччині, попри спроби Заходу обмежити таку діяльність РФ.

«Росія наполегливо працює над тим, щоб компенсувати скорочення німецьким урядом кількості російських агентів у Німеччині», — додав очільник Федерального відомства з охорони Конституції.

Наприклад, двоє громадян Німеччини, яких у серпні минулого року звинуватили в державній зраді за шпигунство на Росію, отримали приблизно €400 000 за свою «роботу». Це свідчить, що російські спецслужби мають достатні бюджети, щоб досягати своїх розвідувальних цілей.

Зараз найбільшою мішенню спецслужб стали німці, які проживали в Росії або регулярно її відвідували. Зокрема, йдеться про німецьких дипломатів, яких можна зробити вразливими до шантажу.

У Федеральному відомстві з охорони Конституції вважають, що Росія пристосувалася до пошуку способів впливу на події в Німеччині навіть після того, як її медіа заборонили, а дипломатів-шпигунів вислали.

Групи впливу перемістилися в месенджер Telegram, а шпигунів закріпили за міжнародними організаціями. Тим часом російські офіцери, які працюють з інформаторами, тепер подорожують для цього, а не базуються в Німеччині.