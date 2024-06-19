Росія атакувала дронами Львівщину. Двоє людей поранені, постраждав науковий інститут
- Автор:
- Оля Березюк
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У ніч на 19 червня росіяни атакували Львівську область дронами Shahed.
Про це написав голова ОВА Андрій Козицький.
За його словами, область атакували 5 дронами. Їх усі збили, однак через атаку по селу Малехів постраждали двоє чоловіків — 47 та 70 років. Останнього забрали до лікарні.
Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що в Малехові пошкоджені багатоповерховий житловий будинок і офісне приміщення, у приватному секторі вибило вікна в 5 будівлях.
Крім того, у Львові пошкоджено адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок.
Уламки БпЛА зруйнували дах, стіни та перекриття другого поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів.
- У ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 21 ударним БпЛА, 19 із них збили. Дрони збивали в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.