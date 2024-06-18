Politico: Лідери ЄС не домовилися про другий термін Урсули фон дер Ляєн як президентки Єврокомісії

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Лідери Європейського Союзу не змогли домовитися про другий термін для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Учасники переговорів узгодили три кандидатури. Їх продовжать обговорювати на наступній зустрічі 27—28 червня.

Спочатку після виборів до Європарламенту виник консенсус щодо кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаді президентки Єврокомісії та Роберти Мецоли на посаді голови Європарламенту, експремʼєра Португалії Антоніу Кошти на посаду президента Європейської ради та премʼєрки Каї Каллас на посаду головного дипломата.

Були великі очікування щодо швидкого розподілу посад між нинішньою коаліцією правоцентристської Європейської народної партії, соціалістів і лібералів.

Однак Європейська народна партія — переможниця виборів до Європейського парламенту — захотіла більше «своїх» на головних посадах. ЄНП прагнула залишити Урсулу фон дер Ляєн і запропонувала соціалістам розділити повноваження президента Європейської ради на дві частини по 2,5 року, щоб частину терміну на посаді побув кандидат від ЄПН.

Соціалісти й демократи тим часом сподівалися закріпити посаду президента Європейської ради за Антоніу Коштою. І вони обурилися пропозицією Європейської народної партії.

Нинішній очільник Євроради Шарль Мішель, як сказало Politico джерело, не допомагав у дискусіях і не шукав домовленості. Раніше Politico писало, що Шарль Мішель усіляко намагається завадити переобратися на другий термін Урсулі фон дер Ляєн, яку висуває ЄНП. Він узявся просувати на посаду голови Єврокомісії грецького премʼєра Кіріакоса Міцотакіса.

Крім того, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні «заперечила такий підхід до дискусії» щодо розподілу посад. Вона вважає, що неформальна зустріч лідерів ЄС не мала би одразу закінчитися рішенням, а стати лише відправною точкою. Водночас сама Урсула фон дер Ляєн намагається пригальмувати офіційний звіт ЄС, який критикує Італію за підрив свободи медіа, — щоб Рим підтримав її на другий термін.