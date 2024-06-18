Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС
- Автор:
- Оля Березюк
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Halfpoint Images / Getty Images
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу — це була одна з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій.
Про це йдеться на сторінці документа на сайті Ради.
Після набуття чинності законом українці, які подорожують країнами ЄС, користуватимуться національними тарифами мобільного звʼязку протягом 4 місяців. При цьому з них не стягуватимуться додаткові кошти за послуги роумінгу.
Eкраїнські мобільні оператори повинні надавати послуги звʼязку у країнах Євросоюзу без додаткової плати й за тарифами, які діють в Україні. Під час подорожей у ЄС дзвінки, SMS і мобільний інтернет для українців мають бути включені у домашній пакет послуг.
Громадяни ЄС матимуть такі самі права під час відвідування України.
Законопроєкт загалом передбачає перехід України до норм європейського законодавства з питань роумінгу. Затвердження європейських правил є необхідною умовою для створення єдиної роумінгової зони України та ЄС.
- Зараз для українців у ЄС діє тимчасовий безкоштовний роумінг. Мобільні оператори запровадили його на добровільних умовах після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.