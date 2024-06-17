Збірна України поступилася Румунії в першому матчі на Євро-2024

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Національна збірна України з футболу 17 червня поступилася Румунії в першому матчі групового етапу. Гра закінчилася з рахунком 3:0.

Голи: Станчу, 30, Р. Марін, 53, Дрегуш, 57

У першому таймі на 29-й хвилині півзахисник Ніколає Станчу пробив у дальній верхній кут воріт і відкрив рахунок. До кінця тайму підопічні Сергія Реброва не змогли зрівняти рахунку.

На 53-й хвилині під час контратаки мʼяч перейшов півзахиснику Развану Маріну, який пробив його з дальньої відстані прямо у ворота — 0:2. Вже за чотири хвилини після цього Дрегуш замкнув простріл Манна після розіграшу кутового — 0:3.

Цей матч є першою офіційною зустріччю України й Румунії. До цього команди грали шість разів, однак усі ігри були товариськими. Невелика перевага за підсумками цих зустрічей — на боці Румунії (три перемоги проти двох в України; ще один раз команди зіграли внічию).

Для Румунії Чемпіонат Європи 2024 є шостим, а для України — четвертим. У відбірковому турнірі румунська збірна посіла перше місце у групі I, випередивши збірні Швейцарії, Ізраїлю, Білорусі, Косова й Андорри. Україна посіла третє місце, пропустивши вперед збірну Англії, яку вважають одним із головних претендентів на перемогу, і збірну Італії, та випередивши Північну Македонію й Мальту.