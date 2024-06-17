Ірак та Йорданія зникли зі списку підписантів комюніке Саміту миру

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Уряд Швейцарії оприлюднив перелік 78 країн-учасників Глобального саміту миру, які підтримали спільне комюніке. Зі списку 80 країн, про приєднання яких до комюніке йшлося в перших повідомленнях із саміту, зникли Ірак та Йорданія.

Список зʼявився на сайті швейцарського уряду.

Водночас серед підписантів не лише країни, а й 4 організації: Рада Європи, Єврокомісія, Єврорада та Європарламент.

В Офісі президента пояснювали, що спільне комюніке саміту у Швейцарії залишать відкритим, щоб інші країни, які не приїхали на конференцію, змогли долучитися пізніше.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі телемарафону пояснював, що деякі країни-учасники Саміту миру не підписали спільне комюніке, бо мали не той рівень представництва, який дав би їм право ухвалювати це рішення, — наприклад, на рівні міністрів. Після повернення до своїх країн представники мають звернутися до керівництва держави із цим питанням.

Глобальний саміт миру

Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі. Китай відмовився надіслати свого представника на зустріч.

За підсумками саміту у Швейцарії підписали декларацію з трьома головними пунктами: