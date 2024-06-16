Ядерна та продовольча безпека й повернення полонених і депортованих дітей. Зʼявився текст комюніке Саміту миру

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Використання ядерної зброї неприпустиме, а продовольчу безпеку не можна використовувати як зброю. Такі положення містить комюніке за підсумками Глобального саміту миру.

Текст комюніке опублікований на сайті Офісу президента.

У документі окреслили три основні позиції учасників саміту.

По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом.

Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими.

По-друге, глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. У звʼязку з цим вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими. Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними.

Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам.

По-третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну.

«Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили в майбутньому вжити конкретних заходів у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін», — йдеться в комюніке.