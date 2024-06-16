Джо Байден і Дональд Трамп домовилися про умови та формат дебатів
- Автор:
- Софія Телішевська
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WPA Pool / Pool / Getty Images
Чинний президент США Джо Байден та його попередник мільярдер Дональд Трамп домовилися про умови передвиборчих дебатів .
Дебати 27 червня проведуть кореспонденти CNN Джейк Теппер і Дана Баш. Ця зустріч ознаменує перше особисте протистояння в передвиборчій кампанії 2024 року між двома кандидатами.
Обидва вже прийняли запрошення та погодилися з правилами і форматом дебатів, викладеними в листах, що їх надіслала мережа.
За даними телеканалу, протягом 90-хвилинних дебатів будуть дві рекламні паузи, під час яких співробітники виборчого штабу не зможуть взаємодіяти зі своїм кандидатом.
Під час дебатів мікрофон вмикатимуть лише тому кандидату, чия черга говорити. На сцені не можна використовувати реквізит або заздалегідь написані нотатки, але кандидати отримають ручку, блокнот і пляшку води. Також на дебатах не буде студійної аудиторії.
- Чергові президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Експрезидент США, мільярдер Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден отримали необхідну кількість голосів делегатів для висування в президенти США. Ні Трамп, ні Байден офіційно не стануть кандидатами від партій доти, доки національні зʼїзди не проголосують цього літа за їхнє обрання.