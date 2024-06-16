Reuters оприлюднив проєкт декларації, який напрацювали в перший день Саміту миру

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Усі українські військовополонені мають бути звільнені, а діти, депортовані з України, повернутися додому. Такі вимоги містяться в проєкті підсумкової декларації Саміту миру, розробленому в перший день його роботи.

Проєкт декларації має у своєму розпорядженні агентство Reuters.

Документ покладає на Росію відповідальність за війну в Україні, яка спричинила великі людські страждання і руйнування. У проєкті також міститься заклик до Росії поважати територіальну цілісність України, вимога передати Києву контроль над Запорізькою атомною електростанцією та відкрити доступ до портів у Чорному і Азовському морях.