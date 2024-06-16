Reuters оприлюднив проєкт декларації, який напрацювали в перший день Саміту миру
- Автор:
- Софія Телішевська
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Усі українські військовополонені мають бути звільнені, а діти, депортовані з України, повернутися додому. Такі вимоги містяться в проєкті підсумкової декларації Саміту миру, розробленому в перший день його роботи.
Проєкт декларації має у своєму розпорядженні агентство Reuters.
Документ покладає на Росію відповідальність за війну в Україні, яка спричинила великі людські страждання і руйнування. У проєкті також міститься заклик до Росії поважати територіальну цілісність України, вимога передати Києву контроль над Запорізькою атомною електростанцією та відкрити доступ до портів у Чорному і Азовському морях.
- Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, 15 червня він відкрився на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті беруть участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі. Китай відмовився надіслати свого представника на зустріч. Від США делегацію очолювала віцепрезидентка Камала Гарріс, яка залишила конференцію після першого дня роботи. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та оголосила про виділення Вашингтоном $1,5 млрд для України.