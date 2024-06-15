Володимир Зеленський: На Саміті миру представлені всі частини світу і континенти

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На інавгураційному Саміті миру, що розпочався у Швейцарії, Україні вдалося зібрати 101 країну і міжнародну організацію. На саміті представлені всі частини світу і континенти, заявив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні на саміті представлені всі частини світу і континенти, різні нації, географічно великі й менші, кожен політичний полюс нашого світу: Латинська Америка, Близький Схід, Африка, Європа, Азія, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка. Погляди, ідеї та лідерство кожного народу для нас однаково важливі. Усе, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною такого потрібного нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут, на саміті, як твориться історія», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що «сьогодні — день, коли дипломатія отримає шанс».

«Україна ніколи не хотіла цієї війни. Це злочинна й абсолютно неспровокована агресія Росії. Єдиний, хто її бажав, — це Путін, але у будь-якому випадку світ сильніше. Саме тому народилася Формула миру. Формула єднання світової більшості заради миру, заради повної дієвості цілей та принципів Статуту ООН, міжнародного права, а отже, і глобальної безпеки. Це те, що близьке кожній нації світу. Саме тому нам вдалося обʼєднати тут, у Швейцарії, 101 країну і міжнародну організацію», — підкреслив президент України.

За його словами, «деякі інші країни та їхні лідери» теж виявили зацікавлення в Саміті та відреагували на миротворчий імпульс Формули миру.

«Навіть якщо сьогодні їх тут немає, нам вдалося успішно повернути світу ідею, яка полягає в тому, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея точно спрацює, бо світ має силу», — наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Формула миру була презентована на зустрічі «Групи двадцяти» в Індонезії, після цього відбулися чотири зустрічі радників національної безпеки — «і кожна зустріч наближала світ до першого Саміту миру».