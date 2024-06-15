У Берні затримали швейцарського військового, який воював за Україну. Йому загрожує ув’язнення

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У швейцарському місті Берн поліція затримала громадянина Швейцарії, 36-річного Йона Нейдхарта, який два роки воював в Україні в складі Інтернаціонального легіону і був кулеметником.

Про це пише швейцарське видання Blick, журналісти якого були присутні на затриманні.

Нейдхарт приїхав здатися поліції добровільно, чого там не очікували. Швейцарія нейтральна країна, тому її громадянам за службу в іноземній армії загрожує до трьох років ув’язнення. Нейдхарт сказав журналістам, що приїхав додому під Глобальний саміт миру щодо України, який розпочався на курорті Бюргеншток 15 червня. Він хоче привернути увагу до України.

«Я з нетерпінням чекаю свого арешту. Я вірний своєму рішенню боротися за Україну, а отже, за демократію», — сказав він, коли прибув до Берна на автобусі.

Саміт він назвав жартом і каже, що дійсно допомогти Україні можна, лише давши державі змогу перемогти Росію на полі бою, а тільки потім вести переговори.

Нейдхарт розповів, що не боїться вʼязниці. Він пожартував, що після двох років на фронті може «спати де завгодно». «Я хочу розбудити Швейцарію і дати зрозуміти людям, наскільки важливою є боротьба України», — наголосив Нейдхарт.